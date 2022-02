Monaco - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne pour regarder le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L'OL va tenter de confirmer sa victoire contre Marseille lors d'un déplacement jamais simple ce samedi 5 février au stade Louis II de Monaco.

Quelle heure pour regarder Monaco - OL ?

Ce choc entre deux équipes qui visent les places en Ligue des Champions en fin de saison se jouera ce samedi 5 février à 21 heures au Stade Louis-II. L’arbitre de ce match sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OL ?

L’affiche entre Monaco et Lyon sera visible par de nombreux abonnés, puisque ce match comptant pour la 23e journée de Ligue 1 sera diffusé sur deux chaînes. À savoir sur Canal+ Décalé, comme tous les rendez-vous du samedi soir, mais aussi sur Amazon Prime Vidéo, qui a décidé de co-diffuser cette rencontre. Sur Amazon, Smaïl Bouabdellah et Thierry Henry seront aux commentaires, alors que David Aiello sera en bord terrain. Laurie Samama et Mathieu Bodmer seront à la présentation.

Monaco / OL ce samedi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Thierry Henry

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @laurie_samama, avec @BODMERmathieu pic.twitter.com/xJSkpaZE7v — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 2, 2022

Les compos probables de Monaco - OL :

Après une semaine mitigée, entre sa défaite en L1 à Montpellier et sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France à Lens, l’ASM va tenter de faire un gros coup face aux Gones. Dépassée par l’OL cette semaine, l’équipe de Philippe Clement voudra faire le meilleur résultat possible devant son public. Mais pour cela, Monaco sera privé de plusieurs joueurs, comme Badiashile, Boadu, Diatta, Fabregas ou Sidibé.

La compo probable de Monaco : Nubel - Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Matazo, Tchouameni, Jean Lucas - Gelson Martins, Ben Yedder, Diop.

Reparti de l’avant en cette année 2022, avec trois victoires de suite en L1, et notamment dans le derby contre l’ASSE puis dans l’Olympico contre l’OM, l’OL veut poursuivre sa remontée vers les sommets. Pour cela, Peter Bosz pourra normalement compter sur ses nouvelles recrues, Romain Faivre et Tanguy Ndombele. Par contre, l’entraîneur néerlandais sera privé d’Aouar, Denayer ou Toko Ekambi.

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Dubois, Caqueret, Thiago Mendes, Emerson - Shaqiri, Dembélé, Cherki.

L'avis de Peter Bosz avant Monaco-OL

« Chaque victoire donne la confiance. On est à 3 victoires d’affilé, c’est super, mais ce n’est que la première fois de l’année. Il faut rester calme et concentré face à Monaco. Les joueurs qui ont joué face à Marseille méritent aussi d’être alignés face à Monaco, parce qu’ils ont bien joué. On est mieux au classement, mais on veut être encore plus haut. Chaque entraineur apprend des choses. J’ai appris beaucoup, depuis 6 mois. J’ai changé certaines choses. Mais c’est mon boulot, d’être meilleur que la veille. On était trop ouverts, on n’avait pas d’ailiers pour jouer avec 3 attaquants. Contre Marseille on a changé le système, avec Gusto et Emerson beaucoup plus haut. Mes compositions dépendent aussi de l’adversaire et de l’enjeu du match.»