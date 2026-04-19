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Monaco-Auxerre : Les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 119 avr. , 14:12
parNathan Hanini
0
La composition de l'AS Monaco : Hradecky - Kehrer, Zakaria (c), Faes - Teze, Diatta, Bamba, Mawissa - Akliouche, Balogun, Fati
La composition de l'AJ Auxerre : Léon - Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah - Owusu (c), Danois, Faivre - Namaso, Oppegard, Sinayoko

Ligue 1

19 avril 2026 à 15:00
Monaco
0
2
Live48'
Auxerre
Danois11'Sinayoko33'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
46
ENTRE
S. Adingra
MonacoMonaco
SORT
A. Bamba
MonacoMonaco
But
33
L. Sinayoko
AuxerreAuxerre
But
11
K. Danois
AuxerreAuxerre
Carton jaune
7
M. Akliouche
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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