Monaco-Auxerre : Les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Allo dijaya ???? La faute du budget 🤔
Quoi qu'il en coûte !! All in sur Sergio conceicao
Mais déjà pourquoi est il venu ?!!!? On savait d'avance que c'était voué à l'échec 😅😂😂😂😂
Encore une fois, l incompétence et le manque de patience !!! Voilà le résultat
Je viens de retrouver son message : le-footeux-lucide 13 avril 2026 à 14:46 + 218 L'adversaire est surtout en vacances/ en tong mon grand.... Tu verras que Lorient prendra quasi plus un point jusqu'a la fin de saison...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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