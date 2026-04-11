Meilleur entraîneur de Ligue 1, il zappe Sage et Luis Enrique

Antoine Kombouaré fait l’unanimité au Paris FC depuis sa nomination en lieu et place de Stéphane Gilli. L’éclatante victoire du promu francilien face à Monaco vendredi ne fait que renforcer ce sentiment.

Le Paris FC est doucement en train de devenir une équipe de Ligue 1 très difficile à battre. L’équipe d’Antoine Kombouaré enchaîne les bons résultats depuis la prise de fonctions de l’ancien entraîneur du FC Nantes. Vainqueur de Monaco vendredi au terme d’un match très spectaculaire (4-1), le PFC vient d’enchaîner sept matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. De quoi poser un peu plus de respect encore sur le nom d’Antoine Kombouaré, souvent catalogué comme un pompier de service et un entraîneur bon à diriger uniquement des équipes de bas de tableau.

Grégory Schneider applaudit Kombouaré

L’homme à la casquette est en train de tordre le cou à sa réputation pour le plus grand bonheur de Grégory Schneider. A tel point que pour le journaliste de Libération et de la Chaîne L’Equipe, le Kanak mérite le titre de meilleur entraîneur de l’année en Ligue 1 devant des pointures telles que Luis Enrique (PSG) ou encore Pierre Sage (RC Lens). « Si Antoine Kombouaré n'est pas élu meilleur coach de #Ligue1 en fin de saison, je n'y comprends plus rien. C'est extraordinaire. Toutes les limites sont exposées » a publié sur son compte X notre confrère, convaincu que le travail réalisé par Antoine Kombouaré au Paris FC est sous-estimé.

Même si l’ancien coach de Dijon ou encore du paris Saint-Germain est arrivé au PFC en cours de saison, il mérite largement ce titre honorifique selon Grégory Schneider. Un avis qui, comme souvent avec le journaliste de Libération, a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. La majorité des internautes ne comprend évidemment pas comment le nom d’Antoine Kombouaré peut revenir avant ceux de Luis Enrique, de Pierre Sage ou même d’Olivier Pantaloni et de Bruno Genesio. En attendant, les dirigeants du Paris FC ne doivent pas regretter leur choix, très critiqué pourtant au moment de la nomination d’Antoine Kombouaré, puisque l’équipe parisienne est à présent 12e de Ligue 1 avec un maintien acquis à 99% en Ligue 1 pour la saison prochaine.