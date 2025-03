Mauvaise nouvelle pour L'Equipe du Soir et Olivier Ménard ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

On a appris ce vendredi qu'à partir de ce week-end, il y aurait une édition du samedi pour L'Equipe du Soir. Cependant, il se pourrait bien que la chaîne sportive n'ait pas tout dit de ses intentions.

Giovanni Castaldi n'a pas caché son bonheur d'annoncer, dans les colonnes du quotidien sportif, que quelques minutes après la fin du match Monaco-Nice, programmé samedi soir, il sera aux commandes de L'Equipe du Soir. En effet, les dirigeants de la chaîne ont décidé de programmer une émission chaque samedi, un jour qui était off jusqu'à ce week-end. Cependant, le journaliste n'a pas tout dit dans son interview. En effet, si L'Equipe du Soir va apparaître le samedi, il semble que l'idée de supprimer l'émission du lundi soit dans l'air. Ce sera le cas les trois prochains lundis, puisque le compte spécialisé En Pleine Lucarne confirme que La Chaîne L'Equipe va diffuser des films à la place du talk-show animé par Olivier Ménard. Et Mohamed Toubache-Ter va plus loin.

Menace sur L'Equipe du Soir

En effet, Mohamed Toubache-Ter confirme qu'une réflexion est en cours au sein de la chaîne sportive mais que ce rendez-vous du lundi est plus que menacé. « Heureusement qu’un journaliste de la maison a prévenu Olivier Ménard, qu’il ne présenterait pas « L’Équipe du Soir » le samedi. D’ailleurs, à confirmer pour la saison prochaine, mais L’Équipe du Soir devrait perdre la case du lundi soir. Yes, il ne devrait plus y avoir d’émission le lundi pour la saison prochaine, normalement », indique l'insider, qui n'est pas loin de dire que le présentateur vedette de l'émission a été mis devant le fait accompli concernant la nomination de Giovanni Castaldi pour prendre sa place aux commandes le samedi soir.