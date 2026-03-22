Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️
Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️🔥
Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.
Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement
C'est logique de siffler des merdeux pareils
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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