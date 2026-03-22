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Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 122 mars , 13:59
parNathan Hanini
3
La compo de l'Olympique Lyonnais : Greif – Hateboer, Niakhaté, Mata, Tagliafico – Mangala, Tolisso (c)– Moreira, Merah, Sulc– Endrick
La compo de l'AS Monaco : Hradecky – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Teze, Camara, Bamba, Adingra – Akliouche, Golovin – Balogun

Ligue 1

22 mars 2026 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Monaco
3
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Derniers commentaires

PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes

Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, c'est plié

Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement

Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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