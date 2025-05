Lille et Monaco au duel pour un dribbleur algérien

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une saison prometteuse avec les Queens Park Rangers (D2 anglaise), le jeune international Espoirs algérien Rayan Kolli attise la convoitise de l'AS Monaco et du LOSC. Un duel acharné entre les deux clubs français s'annonce.

L'été prochain s'annonce très chaud pour le jeune Rayan Kolli. Formé aux Queens Park Rangers, le natif de Londres a montré de belles choses pour sa deuxième saison en Championship. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, l'international Espoirs algérien attise largement les convoitises. Et on peut le comprendre, alors qu'il vient de fêter ses 20 ans seulement. Plusieurs clubs européens et saoudiens ont déjà fait part de leur intérêt pour le dribbleur algérien. Parmi eux, l'AS Monaco et le LOSC.

Rayan Kolli, duel entre deux clubs français

Peut-on s'attendre à une arrivée de Rayan Kolli sur le sol français ? Comme l'indique Africafoot, Lille et Monaco sont bel et bien très intéressés à l'idée de s'adjuger ses services lors du prochain mercato estival. Les Dogues ont déjà approché le joueur et son entourage pour évoquer la faisabilité d'un transfert l'été prochain. Même chose pour les Monégasques, lesquels ont proposé un contrat de 5 saisons et un salaire attractif à celui qui a prolongé en janvier dernier avec QPR. Une concurrence sur le terrain pour les deux clubs français qui espèrent gagner leur place pour la prochaine Ligue des champions, mais aussi sur des dossiers chauds du prochain mercato.

En outre, le LOSC et Monaco ne seront pas les seuls sur le dossier. Foot Mercato dévoilait au début du mois d'avril que Rayan Kolli faisait aussi l'objet de convoitises venues d'Arabie saoudite. Le club d'Al-Hilal s'est montré intéressé, tandis que celui de Damac a déjà formulé une offre formelle. Pour rappel, sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d'euros par Transfermarkt. Mais au regard de son âge, de son potentiel et de la concurrence, son prix pourrait finir par flamber.