Ligue 1 ‍: Vincent Labrune est un président « ‍très heureux ‍»

La LFP a officialisé la désignation de Nicolas de Tavernost au poste de directeur général de LFP Média. De quoi réjouir Vincent Labrune.

On a connu de meilleurs jours pour les clubs de Ligue 1, dans la mesure où son diffuseur principal lui réclame 573 millions d'euros et que si DAZN obtient gain de cause devant la justice, on ne voit pas comment ils pourront payer cette somme. Mais, la nomination de l'ancien patron de M6 au poste de DG de LFP Média, décidée ce jour par le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel a visiblement réjoui Vincent Labrune, lequel est au coeur d'une sacrée tourmente depuis plus d'un an.

Dans un communiqué, le président de la LFP a confié son plaisir de voir Nicolas de Tavernost s'impliquer dans cet épineux dossier des droits TV. « Je suis très heureux d'accueillir Nicolas de Tavernost en tant que Directeur Général de LFP MEDIA. Sa double expertise, à la fois dans l’univers des médias et dans celui du football, constitue un atout précieux pour affronter les défis qui se présentent à nous. Sa mission est claire : valoriser pleinement le football professionnel français et construire, dès maintenant, la meilleure solution de diffusion pour notre championnat la saison prochaine, dans un esprit de dialogue avec l’ensemble des acteurs », indique Vincent Labrune, qui implicitement ouvre la porte à Canal+.