Ligue 1 ‍: Le mercato change de dates, c'est scandaleux

Par Nathan Hanini

Alors que la situation économique du football français est difficile, le mercato estival risque de jouer un rôle capital dans la suite des opérations. Dans le journal l’Équipe, Michael Manuello, agent FFF revient sur cette période chamboulée par la Coupe du monde des clubs.

Le mercato a changé. Cette saison, avec la Coupe du monde des clubs, le marché estival sera coupé en deux au sein de l’hexagone. Une première fenêtre sera ouverte du 1er au 10 juin avant de réouvrir du 16 du même mois jusqu’au 1er septembre. Comme chaque saison, les clubs de Ligue 1 vont devoir vendre avant de pouvoir recruter. Une obligation au vu de la situation financière critique du foot français. Dans le journal l’Équipe Michael Manuello, agent FFF, s’est exprimé sur ce changement et les risques que cela implique pour les clubs et les joueurs. Le Français n’est pas convaincu par cette nouvelle fenêtre. « Je trouve que c'est une absurdité d'étendre encore le marché des transferts. On a déjà juillet, août et janvier (pour le mercato hivernal), donc on va avoir quatre mois par an. C'est absurde pour le football mondial, pour son équilibre. On se retrouve avec des agents et des clubs qui ne pensent plus qu'aux transferts toute l'année, sans période de calme, » explique-t-il au quotidien français.

Un non-sens, ce mercato fait scandale

Toujours dans le quotidien sportif français Michael Manuello n’est pas convaincu que la Coupe du monde des clubs soit un bon ajout pour l’équilibre du mercato. Le marché estival risque de se débloquer tardivement selon lui. « Ce sera la même chose que le mois d'août en Europe. S'il y a peu de mouvements avant, très peu de joueurs présents sur place vont bouger pendant la compétition, ce qui va retarder le marché des transferts. Dans cette compétition, il y a certains des plus gros acheteurs. Donc, les premières grosses transactions auront lieu plus tard, et toute l'échelle économique sera décalée, » poursuit-il. Lors du mois de juin, les clubs français devront passer un par un devant la DNCG et certains auront besoin de vendre rapidement des éléments afin de valider le dossier. Une fenêtre qui pourrait donc tout changer.