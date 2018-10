LFP : La Ligue 1 ennuie pas mal de monde en France, un sondage le prouve

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM, Bordeaux.

Est-ce la trop grande domination du Paris Saint-Germain ou la piètre qualité de certains matches entre des supposés rivaux du club de la capitale, mais ce dimanche un sondage réalisé par Odoxa pour RTL va donner un gros mal de crâne aux responsables de la Ligue de Football Professionnel. Et cela même si ces derniers ont décidé de faire de la Ligue 1 la « Ligue des talents ».

Selon cette étude, 62% des Français jugent le Championnat de France ennuyeux, (27% assez ennuyeux et 35% très ennuyeux), tandis que 37% estiment que la Ligue 1 est intéressante. Même chez ceux qui sont des amateurs de football, on est 30% à s'ennuyer devant les matches du week-end, ce qui est nettement plus gênant pour la LFP et les 20 clubs de notre Championnat.

De manière plus anecdotique, 55% des Français annoncent que le Paris SG sera champion de France, là où 42% estiment que le suspense existe toujours. Enfin, pour le grand public, le podium de la saison 2018-2019 sera composé du PSG devant l'OL et l'OM, un choix identique étant fait pas ceux qui sont amateurs de football.