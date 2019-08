Les arbitres se planquent, Pierre Ménès leur met un carton

Dans : Ligue 1.

La saison vient à peine de commencer et l’assistance vidéo à l’arbitrage provoque déjà des polémiques.

Même Pierre Ménès, ancien partisan de la VAR, se dit « déçu » et même « en colère ». En réalité, le consultant n’a rien contre l’outil. Non, notre confrère s’en prend plutôt aux arbitres à qu’il reproche de ne prendre aucune décision, et d’attendre sagement un appel de leurs collègues à la vidéo. De quoi lui inspirer un énorme coup de gueule publié sur son blog Canal+.

« On s’aperçoit que les arbitres ont cessé de prendre des décisions, a-t-il constaté. Ils attendent qu’on les appelle, ou pas d’ailleurs, pour aller regarder la télé. Là où ils n’ont plus leur libre arbitre puisqu’ils ont été interpellés par leurs copains assis au chaud et "qui ont vu un truc". Alors est-ce de l’incompétence ? De la lâcheté ? Ou une vraie volonté de ne pas se mouiller, de ne pas faire le rebelle et de garder sa place au soleil ? »

L’avertissement de Ménès

« (...) Il faut dire que les règles ont changé et je vous conseille d’aller les lire au sujet des mains dans la surface. Si vous avez compris quelque chose, faites moi signe. En résumé, il faut que les arbitres se remettent à arbitrer et qu’ils cessent de se défausser sur l’outil. Qu’ils prennent leurs responsabilités et les assument et la VAR redeviendra un outil intelligent. Parce que si on continue comme ça, les choses vont empirer dans des proportions dramatiques », a prévenu Ménès, citant notamment les exemples de la Coupe du monde féminine et de la main de Presnel Kimpembe face à Manchester United…