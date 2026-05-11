L'équipe-type de Ligue 1 dévoilée sans énorme surprise

Se sont des joueurs parisiens qui votent oui
Qui c'est Mobutu ? Tu n'as pas honte de ta stupidité ? Toi... tu es un Ultra du PSG ! Mdr
Qatar, meilleur pays organisateur😂
Ah non je parle bien de ligue 1... Les deux derniers matchs de l OM que j ai vu, étaient face à Monaco et Lorient, manque de bol deux defaites de l OM, et sur ces deux matchs, Greenwood etait fantomatique, alors il tente mais sans conviction, et quand il se fait contrer ou perd la balle on a l impression qu il s en fout, aucun pressing, rien ...
Tocard un jour tocard toujours... Olise fait gagner son équipe et briller les autres... tu peux en dire autant de Mobutu ? putain de groupie, gros suceur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
On a demandé à une IA de trouver une faille à cette équipe. Elle a crash. Voici le 11 Type de la saison de @Ligue1 💥 Bravo messieurs 🙌 #TropheesUNFP