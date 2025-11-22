Lens-Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Encore un Gros effort .... Et puis cela sera NON .....
pendant la période Rémy Descamps peu de but encaissé et depuis ...... simple constat .
20M pourraient faire craquer le club...? Ouais si nos finances étaient celles de Lyon par exemple, avec obligation de vendre nos meilleurs joueurs. Sauf que la donne est complètement différente... Normalement il devrait être notre numéro 9 pour quelques années.....
"Le futur de l'EDF à coup sûr", tu t'enflammes il a même pas 10 bons matchs.... Mais bon tu es marseillais donc on ne peut t'en vouloir, c'est dans les gènes 🤣
Et oui il va falloir être patient et encourager, car avec les infrastructures dans une grande ville on reviendra plus fort
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
𝐇-𝟏 avant #RCLRCSA à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici les 1⃣1⃣ 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 alignés par le coach Pierre Sage pour la réception du @RCSA. 📋 Ismaëlo Ganiou connaît sa deuxième titularisation de la saison. #FiersDEtreLensois #MatchDeLaMémoire