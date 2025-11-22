ICONSPORT_258744_0013

Lens-Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Ligue 122 nov. , 16:00
parCorentin Facy
0
13e journée de Ligue 1
RC Lens : Risser, Ganiou, Baidoo, Sarr, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol, Thauvin, Saïd, Edouard
RC Strasbourg : Penders, Hogsberg, Sarr, Chilwell, Doué, El Mourabet, Lemaréchal, Barco, Moreira, Emegha, Panichelli

Ligue 1

22 novembre 2025 à 17:00
Lens
Ganiou69'
1
0
Match terminé
Strasbourg
Remplacement
90
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
90
F. Sotoca
LensLens
Carton rouge
90
M. Guilavogui
LensLens
Carton jaune
90
E. Esseh Emegha
StrasbourgStrasbourg
0
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

