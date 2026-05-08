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Stade Bollaert-Delelis

Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 108 mai , 19:53
parMehdi Lunay
0
33e journée de Ligue 1
Compo du RC Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Sima, Haidara, Bulatovic, Udol - Fofana, Saïd, Edouard
Compo du FC Nantes : Lopes - Guilbert, Awaziem, Radakovic, Cozza, Acapandié - Sissoko, Lepenant, Kaba - Ganago, Abline
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@ titeuf : Et un arbitre Suisse-Allemand qui siffle un pénalty cadeau pour le Bayern à l'aller, alors que c'est Diaz qui fait faute et s'essuie les crampons sur la jambe de Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/627af58e126d1020e1931059dc7da7373872403049ad45185f683b1ff20bcba8.gif Et pour "Vitinha qui tire sur Neves"... regarde ma réponse à yooooo. Les gars, il faudrait que vous vous mettez à jour concernant les lois du jeu et les règles du foot avant de l'ouvrir à tort et à travers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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