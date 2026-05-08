Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

@ titeuf : Et un arbitre Suisse-Allemand qui siffle un pénalty cadeau pour le Bayern à l'aller, alors que c'est Diaz qui fait faute et s'essuie les crampons sur la jambe de Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/627af58e126d1020e1931059dc7da7373872403049ad45185f683b1ff20bcba8.gif Et pour "Vitinha qui tire sur Neves"... regarde ma réponse à yooooo. Les gars, il faudrait que vous vous mettez à jour concernant les lois du jeu et les règles du foot avant de l'ouvrir à tort et à travers.