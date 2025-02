Le Qatar sauveur du foot français, il met KO Textor

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Nasser Al-Khelaïfi fait parler de lui depuis quelques jours. Ses relations avec certains présidents de Ligue 1 ne sont pas bonnes du tout. Ce qu'on lui reproche, sa double casquette : président du PSG et de BeIN Sports.

Le football français traverse une nouvelle crise importante. DAZN et BeIN Sports sont dans l'oeil du cyclone. Le média anglais refuse même pour le moment de régler l'une de ses échéances à la Ligue de Football Professionnel. Une situation chaotique qui pourrait coûter cher à certains clubs de Ligue 1. Des présidents pestent notamment contre l'attitude de Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait mis la pression selon eux pour que BeIN Sports récupère un match à la diffusion cette saison. Ces dernières heures, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et concerne une réunion pour la distribution des droits tv entre tous les présidents de Ligue 1 l'été dernier. John Textor (OL) et Joseph Oughourlian (RC Lens) pestent notamment contre NAK, lui reprochant sa double casquette président du PSG-président de BeIN Sports.

Nasser Al-Khelaïfi reçoit un soutien inattendu

Pour Luc Dayan, les choses étaient néanmoins les mêmes en Ligue 1 il y a quelques années par exemple lorsque le PSG était la propriété de Canal+. Sur France Bleu Paris, l'homme d'affaires a en effet expliqué : « Ce qu'il faut comprendre, c'est que Canal+ comme le Qatar ont sauvé le football français et l'ont financé. Quand les présidents de club ont des problèmes d'argent, ils s'adressent au Qatar ou ils s'adressaient à Canal+ à l'époque. Nasser, son point de vue depuis qu'ils sont dans cette situation, c'est qu'ils ont déboursé beaucoup, beaucoup d'argent. Que ce soit pour refaire le Parc des Princes, leur équipe, eux-mêmes ou aider des clubs. Son comportement est celui-ci et je l'explique. A l'époque de Canal+, c'était fait plus harmonieusement et c'était un métier que de financer. (...) C'était un modèle vertueux ». La crise des droits tv est encore loin d'être réglée et un nouveau fiasco n'est pas à écarter. En attendant, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi jouera chez l'OL de John Textor ce dimanche soir. De quoi faire des étincelles ?