Le FC Nantes enchaine les cadeaux au PSG et à ses fans

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Expulsé du Villa Park au beau milieu du match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, Maël, un jeune supporter du club de la capitale, s’est vu offrir des places par le FC Nantes pour aller voir son équipe de cœur à la Beaujoire le mardi 22 avril prochain.

C’est une image qui a fait le tour de la sphère parisienne. Ce mardi 15 avril devait être l’occasion pour Maël, âgé de 13 ans et supporter du Paris Saint-Germain, de célébrer avec son père et l’ami qui les accompagnait la qualification de leur club de cœur pour les demi-finales de la Ligue des champions. En plein quart de finale retour face à Aston Villa, le jeune fan parisien et ses deux accompagnateurs sont toutefois passés du rêve au cauchemar. Expulsé du Villa Park par la sécurité du club de Birmingham à la mi-temps, Maël n’a jamais pu voir la fin du match en tribunes.

« Avec le fils de mon pote, nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécurité juste parce que le petit a osé lever les bras sur le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire... En pleurs. C’est nul et injuste », avait déploré Aymeric, l’ami de la famille. Sensible à cette histoire, le FC Nantes a décidé de permettre à Maël de supporter son club.

Geste de grande classe du FC Nantes

Nantes recalé, Beye balance le sale coup de Kita https://t.co/f2i5lIke3k — Foot01.com (@Foot01_com) April 16, 2025

Cette touchante histoire n’a pas mis bien longtemps à parvenir aux oreilles du FC Nantes. À en croire ce qu’explique le fameux Aymeric sur son compte X, les Canaris ont invité Maël et son père à la Beaujoire pour assister à la réception du Paris Saint-Germain. « Merci au FC Nantes d'avoir pris des nouvelles et de proposer à Maël d'aller défendre les couleurs de son club pendant 90 minutes cette fois-ci. Merci aux Nantais, grande classe ». Le match a lieu ce mardi 22 avril et compte pour la 29e journée de Ligue 1 en retard. Un geste de grande classe qui s’inscrit dans la foulée de celui d’avoir accepté de décaler la date initiale pour permettre au PSG de mieux se préparer pour le retour à Aston Villa.