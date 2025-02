La Ligue 1 le dégoute, cette star des médias craque

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

De nombreux observateurs du football français se lassent de plus en plus du championnat de France de Ligue 1 et des polémiques incessantes.

Dominique Grimault n’est pas connu pour garder sa langue dans sa poche. L’ancien directeur des médias et responsable d’OM TV entre 2009 et 2010 profite de sa visibilité sur son compte X pour donner son avis sur un sujet dont tout le monde parle en ce moment. La Ligue 1 fait en effet face à une forte perte d’intérêt de la part de ses habituels téléspectateurs. En cause, des abonnements toujours plus onéreux et un service de moins en moins qualitatif qui a notamment poussé de nombreux observateurs à céder à l’appel des IPTV. Dominique Grimault, qui a été l'une des stars des médias et du football, ne va pas jusqu’à regarder illégalement le championnat de France puisqu’il perd progressivement son envie de s’y intéresser tout court.

« Ramassis de dirigeants sans compétence »

#Ligue1 Doucement mais sûrement, je me désintéresse de cette Ligue 1, ramassis de dirigeants sans compétence ni morale. Et je ne parle pas de la compétition qui n’a pas ou plus d’intérêt. Désolé. — Dominique Grimault (@dominicgrimault) February 25, 2025

Sur le réseau social d’Elon Musk, Dominique Grimault n’y est pas allé de mainmorte pour tacler le football français. « Doucement mais sûrement, je me désintéresse de cette Ligue 1, ramassis de dirigeants sans compétence ni morale. Et je ne parle pas de la compétition qui n’a pas ou plus d’intérêt. Désolé », livre-t-il sur son compte X. Pour comprendre à quel point il est difficile de croire que la Ligue 1 le dégoûte, il n’y a qu’à lire la réponse de Philippe Doucet. « Désolant surtout, quand on a été accro à ce championnat depuis les années 70. Il a fallu des trésors de médiocrité pour arriver à décourager quelqu’un comme toi », lui a répondu son confrère journaliste.

Quoi qu’il en soit, le constat dressé par Dominique Grimault est grandement partagé par les observateurs du football français puisque DAZN, diffuseur officiel de 8 des 9 matchs de Ligue 1 par journée, ne possède qu’un peu plus de 500 000 abonnés. Loin des espérances du début.