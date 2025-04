La LFP officialise les dates du mercato 2025-2026

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

En février dernier, la LFP avait acté les dates d'un mercato anticipé, ayant lieu du 1er au 10 juin 2025, afin de permettre au Paris Saint-Germain, unique club français engagé dans la Coupe du monde des clubs de cet été, de bénéficier d'une courte fenêtre pour recruter. Une décision en adéquation avec les préconisations de la FIFA.

Ce 23 avril, le Conseil d'Administration de la LFP a cette fois entériné les dates définitives des mercatos estival et hivernal de la saison 2025-2026. « À la suite de la période complémentaire liée à la Coupe du monde des clubs et pour respecter la limite de jours autorisés par la FIFA, le mercato estival habituel démarrera lundi 16 juin 2025 et s’achèvera le lundi 1er septembre 2025 à 20h00. Le mercato hivernal démarrera le jeudi 1er janvier 2026 et se clôturera le lundi 2 février 2026 à 20h00 », a déclaré la Ligue dans un communiqué officiel paru ce jour. Les clubs français sont prévenus.