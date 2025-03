La DNCG sera impitoyable, la Ligue 1 tremble

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La FFF a organisé lundi une grande réunion pour évoquer de nombreux sujets comme l’arbitrage, les tensions entre les présidents ou encore les droits TV. L’occasion pour la DNCG de faire passer un message.

Lundi, le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo, avait réuni l’ensemble des présidents de Ligue 1 ainsi que les différentes instances du football français. L’occasion d’évoquer de multiples sujets qui agitent l’actualité ces dernières semaines comme la crise des droits TV, les polémiques arbitrales à répétition ou encore les tensions de plus en plus fortes entre certains clubs de Ligue 1. Patron de la DNCG, Jean-Marc Mickeler était présent à cette réunion et le dirigeant de 55 ans a été invité à prendre la parole sur le sujet des finances des clubs. Ces dernières années, le gendarme financier du football français n’a pas hésité à taper sur certains clubs, y compris les plus historiques, comme les Girondins de Bordeaux ou encore l’Olympique Lyonnais. Et le ton va encore se durcir davantage dans les prochaines semaines comme l’a fait savoir Jean-Marc Mickeler, d’après les informations récoltées par l’insider Mohamed Toubache-Ter.

« Lors de la réunion d’hier, une prise de parole a fait frissonner les présidents. Celle de Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG. Le message a été clair : il ne fera aucun cadeau » a lancé sur son compte X notre confrère, interrogé par plusieurs supporters de l’OL afin de savoir si cette prise de parole concernait le club rhodanien, sanctionné d’une interdiction de recrutement l’hiver dernier et d’une rétrogradation à titre conservatoire.

L'OL pas concerné par les menaces de la DNCG ?

A ce sujet, Mohamed Toubache-Ter s’est toutefois voulu plutôt rassurant, estimant que « Lyon ne sera pas concerné » selon lui par les propos du patron de la DNCG. Reste maintenant à voir quels clubs étaient donc visés par Jean-Marc Mickeler, qui n’a évidemment pas durci le ton par hasard et qui fait assurément référence à des clubs dont la situation financière est plus que bancale à quelques mois de la fin de la saison. Des clubs qui, s’ils ne redressent pas vite la barre, pourraient alors se retrouver à leur tour sous la menace d’une relégation administrative.