L1 : Zéro pause ramadan, les arbitres donnent une astuce

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques jours maintenant, le ramadan a débuté pour les musulmans. En Ligue 1, les arbitres ne feront pas de pauses particulières pour leur permettre de boire ou de manger.

C'est le sujet polémique de ces dernières heures. Alors que le ramadan a débuté pour les musulmans, et donc les joueurs de football adeptes de cette religion, la Fédération Française de Football a envoyé un mail bien précis aux arbitres pour leur rappeler qu'aucune pause liée à la rupture du jeune devait être mise en place. Très vite, ce mail et cette décision ont fait parler. La comparaison avec la Premier League, qui a mis en place un tel dispositif, a notamment été prise comme argument par ceux qui n'ont pas aimé le comportement de la FFF. Mais l'institution française se défend et veut que les valeurs de la République française soient respectées. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ces dernières heures Eric Borghini.

La FFF justifie sa décision et l'assume

La FFF a envoyé un mail à tous les arbitres de France pour rappeler qu’il est interdit d’interrompre un match suite à la rupture du jeûne du ramadan.



📸 @mehdii_dz7 pic.twitter.com/4A0kBB0LG1 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, l'homme en charge de l'arbitrage à la FFF a en effet donné son avis sur le sujet. « En Ligue 1, il y a 64 minutes de temps effectif de jeu. Cela en laisse du temps pour arriver à 90 minutes et faire ce qu'on veut au niveau de la déshydratation ou du grignotage. A chaque fois qu'il y a un remplacement, une blessure ou une célébration... La pause fraicheur est climatique quand on ne peut pas faire autrement. Le ramadan ? Ils ont la possibilité à chaque arrêt de jeu. On peut rompre le jeûne sans arrêter le jeu, parce que sinon ce serait poser un acte politique. Un remplacement, etc... Ils ont la possibilité. On ne fait pas de politique. Il faut rester dans les valeurs de la politique française », a notamment indiqué Eric Borghini, qui défend donc la décision de la Fédération Française de Football au sujet des arrêts de jeu concernant la rupture du jeune pour les joueurs musulmans de Ligue 1.