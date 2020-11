L1 : Un nul au goût amer pour Strasbourg et Rennes

Dans : Ligue 1.

12e journée de Ligue 1 :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Stade Rennais : 1 à 1.

Buts : Thomasson (24e) pour Strasbourg ; Hunou (60e) pour Rennes.

Expulsion : Mitrovic (40e) pour Strasbourg.

Pour lancer la douzième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg et le Stade Rennais se sont quittés dos-à-dos (1-1).

Trois jours après son élimination de la Ligue des Champions contre Chelsea, Rennes voulait reprendre sa marche en avant en championnat. Mais après un début de match timide, c’est Strasbourg qui ouvrait la marque ! Sur un centre de Lala, Thomasson trompait effectivement Gomis en coupant intelligemment au premier poteau (1-0 à la 24e). Une entame parfaite pour les Alsaciens, mais le carton rouge de Mitrovic, pour un violent tacle sur Guirassy (40e), allait changer la donne…

Puisqu’au retour des vestiaires, le club breton poussait avec Gboho (59e), mais c’est Hunou qui égalisait en renard des surfaces au second poteau (1-1 à la 60e). Après ce but rennais, Kawashima sauvait le Racing à plusieurs reprises face à Léa-Siliki (64e), Bourigeaud (75e) ou Hunou (84e), et le gardien japonais tenait bon jusqu’au coup de sifflet final, au grand dam des Rennais...

Avec ce nul (1-1), les deux équipes mettent fin à leur série de défaites. Un résultat qui ne fait pourtant les affaires de personne. Car la formation de Julien Stéphan ne remonte pas dans le Top 5 avec ses 19 points, alors que l’équipe de Thierry Laurey reste dans la zone rouge.