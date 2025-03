L1 ‍: Strasbourg rêve en très grand, Montpellier-ASSE interrompu

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Ligue 1

Strasbourg - Toulouse : 2-1

Brest - Reims : 0-0

MHSC - AS Saint-Etienne : 0-2 (interrompu définitivement à la 58e)

Ce dimanche en Ligue 1, Strasbourg a pris le meilleur sur Toulouse à la Meinau. Une belle victoire qui permet aux Alsaciens de continuer leur belle série en championnat.

Mais jusqu'où ira le RC Strasbourg cette saison ? Les hommes de Liam Rosenior sont en effet inarrêtables depuis quelques semaines. Même mené ce dimanche face à Toulouse suite à un but de Frank Magri dès la 3e minute de jeu, le RC Strasbourg s'est fait justice pour égaliser (Felix Lemaréchal 47e) puis prendre l'avantage grâce à Andrey Santos à la 54e minute. Solides, les Alsaciens résisteront jusqu'au bout aux assauts toulousains pour s'imposer à la Meinau. Au classement, Strasbourg est 7e avec 43 points. C'est seulement 4 de moins que Nice, 4e et qui occupe une place potentiellement qualificative pour la Ligue des champions. Toulouse est 10e (34 points).

Dans les autres rencontres du jour, le Stade Brestois (9e, 37 points) et Reims (15e, 23 points) n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul 0 à 0 à Francis Le Blé. Enfin, la rencontre entre Montpellier et Saint-Etienne a été définitivement interrompue peu avant l'heure de jeu suite à des débordements très importants en tribunes. Les Héraultais étaient menés 2 buts à 0 par les Verts, réduits pourtant à 10. Le MHSC devrait prendre très cher et perdre sur tapis vert. La Ligue 2 se rapproche à grands pas pour Montpellier...