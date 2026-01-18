ICONSPORT_282737_0124

L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz

Ligue 118 janv. , 16:55
parHadrien Rivayrand
0
18e journée de Ligue 1
La Meinau
Strasbourg bat Metz : 2 buts à 1
Buts pour Strasbourg : Moreira (12e) et Godo (43e)
But pour Metz : Hein (24e sp)
Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a battu Metz à la Meinau. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Alsaciens.
Le RC Strasbourg a remis la marche avant ce dimanche en Ligue 1 en s’imposant face au FC Metz à la Meinau. Les Alsaciens ont vécu une après-midi compliquée, bousculés par des Messins courageux et particulièrement motivés pour cette affiche. En première période, Diego Moreira a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Gautier Gauthier n’égalise sur penalty. Peu avant la pause, Martial Godo a redonné l’avantage au RCSA. Un avantage qui s’est finalement avéré suffisant pour Strasbourg.
Grâce à ce succès, les Alsaciens grimpent à la 7e place avec 27 points et se remettent quelque peu sur les rails après une période délicate, marquée par le récent départ de Liam Rosenior à Chelsea et la grogne des supporters. De son côté, le FC Metz continue d’inquiéter et occupe la dernière place du championnat avec seulement 12 points au compteur.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

