L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz

18e journée de Ligue 1

La Meinau

Strasbourg bat Metz : 2 buts à 1

Buts pour Strasbourg : Moreira (12e) et Godo (43e)

But pour Metz : Hein (24e sp)

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a battu Metz à la Meinau. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Alsaciens.

Le RC Strasbourg a remis la marche avant ce dimanche en Ligue 1 en s’imposant face au FC Metz à la Meinau. Les Alsaciens ont vécu une après-midi compliquée, bousculés par des Messins courageux et particulièrement motivés pour cette affiche. En première période, Diego Moreira a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Gautier Gauthier n’égalise sur penalty. Peu avant la pause, Martial Godo a redonné l’avantage au RCSA . Un avantage qui s’est finalement avéré suffisant pour Strasbourg.

Grâce à ce succès, les Alsaciens grimpent à la 7e place avec 27 points et se remettent quelque peu sur les rails après une période délicate, marquée par le récent départ de Liam Rosenior à Chelsea et la grogne des supporters. De son côté, le FC Metz continue d’inquiéter et occupe la dernière place du championnat avec seulement 12 points au compteur.