L1 : Strasbourg lance sa saison en renversant Nantes

Dans : Ligue 1, RCSA, FC Nantes.

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Nantes : 2-1.

Buts : Liénard (66e) et Ajorque (88e sp) pour Strasbourg ; Coulibaly (28e) pour Nantes.

Pour lancer la sixième journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a complètement renversé le FC Nantes (2-1).

Potentiel leader du championnat en cas de victoire, le FCN avait à coeur d’enchaîner une quatrième victoire de suite. Cela en prenait bien le chemin puisque Coulibaly ouvrait la marque du gauche après un centre raté de Traoré et une bourde de Lala (0-1 à la 28e). Sauf qu’après la mi-temps, le Racing affichait un tout autre visage avec le changement tactique de Laurey et le passage en 4-4-2. Liénard égalisait d’abord d’une frappe à ras-de-terre (1-1 à la 66e), lui qui n'avait plus marqué en championnat depuis mai 2018 et son coup-franc du maintien contre l'OL. Puis c'est Ajorque qui donnait finalement la victoire aux siens sur un penalty obtenu par Bellegarde pour une faute de Fabio (2-1 à la 88e).

Grâce à cette première victoire de la saison (2-1), Strasbourg quitte donc sa place de barragiste avec ses six unités. Nantes, de son côté, échoue et descend déjà du podium au profit de l'OM avant une grosse semaine, entre le derby contre Rennes mercredi et le déplacement à l’OL samedi.