L1 ‍: Strasbourg colle au podium, l'ASSE retombe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En s'imposant 3 à 1 ce samedi face à l'AS Saint-Etienne, Strasbourg devient un candidat très sérieux à la Ligue des champions. Pour les Verts, il faut espérer que ses rivaux dans la lutte pour le maintien ne marquent pas des points.

Cette fois, Strasbourg ne peut plus se cacher, et les Alsaciens peuvent croire au podium. Pourtant, rien n'a été simple pour la formation de Liam Roseniro, qui a connu une frayeur initiale, Cardona manquant une incroyable occasion, seul à bout pourtant dès la 3e minute. L'ASSE avait raté le coche, mais pas la Racing qui ouvrait rapidement le score par Moreira (1-0, 7e). Les Verts n'abdiquaient pas, et c'est logiquement que Davitashvili égalisait (1-1, 19e), l'ancien joueur de Bordeaux réalisant un superbe mouvement afin de finir le travail.

Cardona croque deux occasions énormes pour l'ASSE

Il fallait attendre la seconde période pour voir la rencontre s'emballer définitivement. Et c'est encore l'infortuné Cardona qui allait être le héros malheureux pour Saint-Etienne. Servi par Davitashvili, Cardona échouait encore seul face au portier alsacien (59e). L'ASSE avait laissé passer sa chance, car quatre minutes plus tard, sur un centre de Moreira, Emegha trompait Larsonneur et redonnait l'avantage à Strasbourg (2-1, 63e). Saint-Etienne tentait d'égaliser, mais finalement, sur un beau mouvement initié par Doué, dont le frère était présent à la Meinau, Bakwa marquait le troisième but alsacien d'un beau tir croisé (3-1, 83e).

Avec cette victoire, Strasbourg revient à un point de l'Olympique de Marseille, tandis que l'AS Saint-Etienne reste à égalité avec Le Havre, mais est toujours en position de relégable. Mais les Verts ont tout de même montré de belles choses, qu'il va vite falloir confirmer. Que ce soit pour les tickets européens, et pour la descente, la fin de la saison de Ligue 1 sera palpitante.