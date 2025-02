L1 ‍: Stéphanie Frappart sera à la hauteur, l'OM et Nantes rassurés

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, le match entre l'Olympique de Marseille et Nantes s'annonce très tendu après la récente colère de Pablo Longoria envers l'arbitrage à Auxerre. L'OM n'a plus confiance dans le corps arbitral, mettant une pression de plus en plus forte. De quoi inquiéter Waldemar Kita. Le président nantais a émis publiquement la crainte d'une compensation en faveur de Marseille après les récentes polémiques. Stéphanie Frappart qui dirigera la rencontre aura bien du courage. Le porte-parole du Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) Olivier Lamarre lui a témoigné son soutien dans La Provence. Il a aussi voulu rassurer Marseillais et Nantais quant à la probité de l'internationale française.

Le porte-parole du SAFE revient sur les controverses 👉 https://t.co/9iMwH9Fb6Q pic.twitter.com/MyqrdTcHba — La Provence OM (@OMLaProvence) February 25, 2025

« Pour rassurer tous les amoureux du football, qu’ils soient Marseillais ou Nantais, les arbitres de Ligue 1 sont préparés à des matches compliqués, dans des contextes complexes. Ce sera le cas dimanche, mais vous savez que Stéphanie Frappart est une arbitre très expérimentée, qui a dirigé une finale de coupe du monde féminine, une finale de Supercoupe européenne, la coupe du monde… Elle ou un autre, cela aurait été pareil. Tous les arbitres de L1 sont prêts. Une fois qu’ils rentrent dans le stade, ils sont dans leur bulle, concentrés sur la prochaine faute, le penalty d’après. Stéphanie, ou un autre si ça avait été le cas, pourra peut-être se tromper sur une touche ou un coup franc, mais c’est la vie aussi. Les arbitres ont conscience du contexte et des enjeux. Stéphanie est préparée pour ça, comme le tireur de penalty ou comme un sportif de haut niveau. Il n’y a pas de crainte à avoir, elle sera au rendez-vous ! », a t-il indiqué dans le journal provençal. De quoi essayer de gommer les nombreux doutes entourant ce match.