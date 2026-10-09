L1 : Sotoca revient de loin pour plomber l’OL

L1 : Sotoca revient de loin pour plomber l’OL

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Très rarement utilisé ces derniers temps à Lens, Florian Sotoca était titulaire pour le match face à l’OL. Et à la pause, c’est Lens qui mène au score 1-0 grâce à un but inspiré de son inépuisable attaquant de 35 ans.
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T'en fais pas, on a la chance d'avoir fonseca et Lens n'a gagner qu'1 seul latch cette saison, on va gagner 👊

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Arrete de pleurer.

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A la 35ème minute... il est étonnant que Edouard ne prenne pas de carton pour son coup de coude volontaire dans le visage d'un joueur lyonnais. Hum...

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L'OL peut très bien revenir et remporter le match. Mais dit-moi ? A quelle place est le PSG ? ^^ Bref... ne détourne pas le sujet comme tu le fais à chaque fois... et intéresse toi plutôt à ce qu'il pourrait arriver à Achraf Hakimi.

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Regarde plutôt ton club de chèvres .... 1 a 0 pour lens ^^

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