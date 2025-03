L1 ‍: Roi de la Côte d'Azur, Monaco double l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade Louis-II

Monaco-Nice 2-1

Buts : Biereth (55e), Embolo (73e) pour Monaco ; Boga (41e) pour Nice

Exclusion : Dante (90e+1) pour Nice

Après la défaite de l'OM à Reims, le vainqueur de ce derby azuréen pouvait prendre la deuxième place de Ligue 1. A domicile, Monaco démarrait mieux. Les Monégasques obtenaient un penalty d'entrée. Cependant, Biereth butait sur Bulka (5e). L'ASM trouvait ensuite la barre via une frappe enveloppée de Minamino (9e). Dominé, Nice réagissait peu à peu. En fin de premier acte, les Aiglons prenaient même l'avantage. Clauss servait parfaitement Boga qui crucifiait Kohn. Cruel pour Monaco qui reprenait sa marche en avant en seconde mi-temps. Le serial buteur Biereth se réglait enfin et fusillait Bulka. Le Polonais sauvait Nice avec un bel arrêt devant Akliouche (60e). Cependant, un quart d'heure plus tard, il ne pouvait rien devant Embolo qui glissait le ballon au fond. Nice finissait même à 10 après l'exclusion de Dante, coupable d'avoir accroché Akliouche en tant que dernier défenseur.

𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗘𝗦𝗧 𝗔 𝗡𝗢𝗨𝗦 😍🔚



La Côte d'Azur en Rouge & Blanc ❤️🤍



2⃣-1⃣ #ASMOGCN pic.twitter.com/D5IpSDNEF0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 29, 2025

Monaco gagnait le derby 2-1 pour récupérer la deuxième place du championnat (50 points) devant l'OM (49 points). Nice reste 4e (47 points) et pourrait se faire rattraper par Lille dimanche soir.