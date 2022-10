L1 : Rennes sur le podium, Monaco coule Angers

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

13e journée de Ligue 1

Nantes - Clermont : 1-1

Brest - Stade de Reims : 0-0

Rennes - Montpellier : 3-0

Monaco - SCO Angers : 2-0

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le treizième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Nantes recevait Clermont, Brest était aux prises avec le Stade de Reims, Rennes affrontait Montpellier et enfin, Monaco devait faire face à Angers.

Qui arrêtera le Stade Rennais ? Invaincu depuis le 27 août 2022 et une défaite à Lens, le club breton a encore fait le show ce dimanche à domicile contre Montpellier. Plus forts dans tous les domaines du jeu, les hommes de Bruno Genesio ont pu compter sur des buts de Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri pour faire la différence. Grâce à ce succès, Rennes prend provisoirement la place de troisième à Lorient, qui reçoit Nice. Ce succès permet également aux Bretons d'atténuer quelque peu leur frustration vécue dans la semaine en Ligue Europa sur la pelouse du Fenerbahce.

Dans les autres rencontres, l'AS Monaco a pris le meilleur sur la lanterne rouge, Angers. Le club de la Principauté n'aura pas tremblé, faisant la différence grâce à des réalisations de Breel Embolo et d'Aleksandr Golovin. Les hommes de Philippe Clément font une belle opération au classement, revenant à hauteur de l'OM, cinquième avec 24 points au compteur. A noter également le match nul entre Brest et Reims. Les deux équipes sont engluées dans la seconde moitié de tableau. Les Brestois restent dans la zone rouge, 18èmes avec 10 points seulement. Enfin, le FC Nantes n'a pas su surfer sur son succès face à Qarabag en Ligue Europa. Les Canaris n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) face à de surprenants clermontois. Les Auvergnats sont 8èmes, le FC Nantes, 15ème.