L1 ‍: Rennes s'amuse à Montpellier, Emegha climatise Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

24e journée de Ligue 1

Auxerre - Strasbourg : 0-1

Angers - Toulouse : 0-4

Montpellier - Rennes : 0-4

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de Montpellier, qui s'enfonce plus que jamais au classement. Les Bretons vont mieux depuis l'arrivée d'Habib Beye.

Le Stade Rennais se devait d'enchaîner en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Montpellier. Les hommes d'Habib Beye savent qu'ils n'ont plus de temps à perdre s'ils veulent sauver la face en cette seconde partie de saison et figurer à une place honorable. Si tout n'a pas été parfait dans l'Hérault, le Stade Rennais a néanmoins fait le travail. En première période, le MHSC a tout donné pour se montrer agressif et ouvrir le score. Mais le but d'Enzo Tchato aura été refusé pour une position de hors jeu minime de Wahbi Khazri. A l'heure de jeu, les Héraultais seront punis cruellement par Seko Fofana, néanmoins auteur d'un but magnifique.

En fin de première acte, encore une fois, un but a été refusé pour Montpellier (Andy Delort) à cause d'un hors jeu. Peu en confiance et victimes de malchance, les hommes de Jean-Louis Gasset encaisseront trois autres buts en seconde période, par Djaoui Cissé (56e), Lorenz Assignon (69e) et Arnaud Kalimendo (88e). Au classement, Montpellier est toujours bon dernier avec 15 points. Rennes est désormais 11e avec 29 points.

Dans les autres rencontres du jour, Toulouse n'a fait qu'une bouchée de faibles Angevins (13e, 27 points) pour se hisser à la 8e place (33 points). Enfin, Strasbourg continue son très beau parcours en Ligue 1 après avoir arraché une victoire très précieuse à Auxerre (1-0). Le buteur ? Emanuel Emegha, auteur de sa 11e réalisation de la saison en Ligue 1. Les Alsaciens sont 7es avec 37 points, Auxerre est 12e (28 points).