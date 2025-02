L1 ‍: Rennes respire encore et enfonce Reims

Ligue 1, 23e journée

Roazhon Park

Rennes-Reims 1-0

But : Kalimuendo (10e sur pen.)

Exclusions : Kipré (5e), Ibrahim (89e) pour Reims

Avec 11 matchs sans succès en Ligue 1, Reims n'était pas au mieux avant de jouer Rennes. Le début de match n'aidait pas les hommes de Samba Diawara. Rennes dominait et surtout Kipré laissait ses partenaires à 10. Le défenseur rémois était l'auteur d'une grosse semelle sur la cuisse de James. Les choses ne s'arrangeaient pas puisqu'un penalty était accordé à Rennes dans la foulée. Une main de Sangui était signalée. Kalimuendo ouvrait le score, ce qui promettait un festival de buts à ses supporters. Sauf que Reims résistait bien à une équipe bretonne en gestion. Les Rémois avaient même quelques situations en contre, bien mal gérées malheureusement.

Les Rouge et Noir assurent l'essentiel et s'imposent face à Reims. But breton signé Arnaud Kalimuendo. 🔴⚫️



Prochain objectif, le déplacement à la Mosson pour défier Montpellier.



≡ #SRFCSDR 1-0 pic.twitter.com/FLFqY11aeN