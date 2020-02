L1 : Rennes ne lâche rien, le TFC et Amiens sombrent

Dans : Ligue 1.

Au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille à Nîmes, le Stade Rennais s'est imposé ce samedi soir à Toulouse (0-2), un succès qui permet à l'équipe bretonne de rester derrière l'OM et de mettre Lille à quatre points. Pour le TFC, la course au maintien semble évidemment perdue depuis longtemps.

Dans la partie haute du classement, Montpellier fait également une très belle affaire en dominant nettement Strasbourg (3-0). Pour Monaco, le nul (1-1) contre Reims marque un nouveau coup d'arrêt, tandis qu'Angers confirme son redressement en s'imposant (0-1) à Brest avec une fin de match excessivement tendue.

Enfin, en gagnant (0-1) à Amiens, Metz fait une belle affaire, tandis que le club picard est scotché à la 19e place et semble dans une position de plus en plus compliquée pour se maintenir.