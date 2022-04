L1 : Rennes coule l'ASSE et conforte sa place sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 35e journée

Roazhon Park

Rennes-ASSE 2-0

Buts : Majer (41e, 84e)

Rennes a largement dominé l'ASSE dans le jeu pour l'emporter 2-0. Rennes conforte sa troisième place tandis que l'ASSE reste dans une situation précaire en bas de tableau.

Dans ce match crucial pour l’avenir européen de Rennes et celui en Ligue 1 de l’ASSE, c’était les Bretons qui dominaient. Il faut dire qu’avec une défense à cinq, les Verts laissaient le ballon à leurs hôtes. Rennes avait la possession et les situations mais peinait à trouver les espaces. Les tentatives étaient rares et la première à être sérieuse était stéphanoise. Bouanga déboulait depuis son camp et servait Aouchiche qui testait les réflexes d’Alemdar (39e). La réplique rennaise était sans appel. Terrier et Majer combinaient de la poitrine avant que le Croate ne déclenche une belle reprise, hors de portée de Bernardoni. Avec le quatrième but de son technicien croate du milieu, le Stade Rennais rentrait logiquement en tête aux vestiaires.

L'ASSE était plus entreprenante après la pause avec Arnaud Nordin qui poussait Alemdar à un arrêt solide (48e). Toutefois, derrière, la défense stéphanoise était comme souvent très fébrile. Mangala se faisait subtiliser le ballon par Majer dont la reprise ensuite passait juste au-dessus du but (58e). Progressivement, Rennes reprenait sa domination et la maîtrise du match. Guirassy obligeait Bernardoni à un arrêt miracle (83e). Une minute plus tard, Majer crucifiait les Verts avec son second but de la soirée sur une nouvelle erreur de Mangala qui lui remettait le ballon en pleine course. Cela permettait aux Rennais d'assurer ce succès très important pour le podium. Rennes est troisième avec 62 points, trois de plus que Monaco, trois de moins que l'OM deuxième. Avec ce nouveau revers, l'ASSE reste 18e et devra montrer autre chose à Nice le week-end prochain pour espérer se sortir de cette place inconfortable.