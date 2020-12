L1 : PSG, Lille, OL, OM, la Ligue 1 fait saliver Pierre Ménès

Dans : Ligue 1.

A défaut d’être toujours spectaculaire, la Ligue 1 nous offre cette saison un véritable suspense dans le haut du classement.

Et pour cause, les quatre équipes de tête, à savoir le PSG, Lille, l’OL et l’OM, se tiennent en seulement quatre points. De toute évidence, cette bataille à quatre, dont Monaco ou Montpellier pourraient également se mêler, promet d’être totalement passionnante. Et c’est précisément pour cela que la Ligue 1 a un grand intérêt cette saison aux yeux de Pierre Ménès, lequel s’est réjoui de cette situation au lendemain de la victoire de Lille face à Monaco et du succès logique de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Metz. Plus tôt dans cette 13e journée, Marseille avait battu Nîmes tandis que le PSG avait imposé sa supériorité à Montpellier.

« Après un avertissement sans frais, les Gones ont pris le contrôle du match et ouvert le score par Depay d’une jolie frappe du droit sur un très bon service de Toko-Ekambi. L’ancien joueur de Villareal, très en verve en ce moment, a doublé la marque dès le début de seconde période et a inscrit ensuite son 7e but de la saison sur un bon service de Paqueta, avant que Cherki se fasse exclure de façon surréaliste par monsieur Abed. Ce succès lyonnais en Lorraine est sans doute l’un des matchs les plus convaincants des hommes de Garcia et leur permet de grimper sur le podium. Après un début de saison compliqué, cet OL sans Coupe d’Europe à l’effectif fourni commence à tourner à plein régime et devrait pouvoir, cette saison, jouer les premiers rôles. Avec le PSG, Lille, Lyon et Marseille qui se tiennent en quatre points, cette saison de Ligue 1 particulière pourrait, à défaut d’être toujours très spectaculaire, nous offrir un suspense intéressant. C’est déjà ça » a publié le journaliste de Canal + sur son blog. La prochaine journée sera également passionnante et riche en enseignements, l’OL se déplaçant à Paris et l’OM recevant Monaco, actuel cinquième.