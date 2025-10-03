L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

7e journée de Ligue 1 :

Vendredi 3 octobre

20h45 : Paris FC - FC Lorient (sur Ligue 1+)

Samedi 4 octobre

17h00 : Metz - Olympique de Marseille (sur beIN Sports 1)

19h00 : Stade Brestois - FC Nantes (sur Ligue 1+)

21h05 : AJ Auxerre - RC Lens (sur Ligue 1+)

Dimanche 5 octobre

15h00 : Olympique Lyonnais - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

17h15 : Monaco - OGC Nice (sur Ligue 1+)

Strasbourg - SCO Angers (sur Ligue 1+)

Le Havre AC - Stade Rennais (sur Ligue 1+)

20h45 : Lille OSC - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)