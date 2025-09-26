L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

6e journée de Ligue 1 :

Vendredi 26 septembre

20h45 : Strasbourg - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

Samedi 27 septembre

17h00 : FC Lorient - Monaco (sur Ligue 1+)

19h00 : Toulouse FC - FC Nantes (sur Ligue 1+)

21h05 : Paris Saint-Germain - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

Dimanche 28 septembre

15h00 : OGC Nice - Paris FC (sur Ligue 1+)

17h15 : Lille OSC - Olympique Lyonnais (sur beIN Sports 1)

SCO Angers - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

Metz - Le Havre AC (sur Ligue 1+)

20h45 : Stade Rennais - RC Lens (sur Ligue 1+)