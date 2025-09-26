Ligue 1 logo

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Ligue 126 sept. , 00:00
parAlexis Rose
6e journée de Ligue 1 :
Vendredi 26 septembre
20h45 : Strasbourg - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
Samedi 27 septembre
17h00 : FC Lorient - Monaco (sur Ligue 1+)
19h00 : Toulouse FC - FC Nantes (sur Ligue 1+)
21h05 : Paris Saint-Germain - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)
Dimanche 28 septembre
15h00 : OGC Nice - Paris FC (sur Ligue 1+)
17h15 : Lille OSC - Olympique Lyonnais (sur beIN Sports 1)
SCO Angers - Stade Brestois (sur Ligue 1+)
Metz - Le Havre AC (sur Ligue 1+)
20h45 : Stade Rennais - RC Lens (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
Tout afficher
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_271831_0034
OL

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Tessmann OL
OL

EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:11
L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:55
EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht
22:30
Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG
22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
21:20
Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Depuis le début de la saison c'est un monstre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading