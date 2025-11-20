L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée

13e journée de Ligue 1 :

Vendredi 21 novembre

20h45 : OGC Nice - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+ 2)

Samedi 22 novembre

17h00 : RC Lens - Strasbourg (sur beIN Sports 1)

19h00 : Stade Rennais - AS Monaco (sur Ligue 1+ 3)

21h05 : Paris Saint-Germain - Le Havre AC (sur Ligue 1+ 2)

Dimanche 23 novembre

15h00 : AJ Auxerre - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Brestois - FC Metz (sur Ligue 1+)

FC Nantes - FC Lorient (sur Ligue 1+)

Toulouse FC - SCO Angers (sur Ligue 1+)

20h45 : Lille OSC - Paris FC (sur Ligue 1+ 2)