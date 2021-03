L1 : Première victoire de Genesio, Metz accroche Lens

Dans : Ligue 1.

29e journée de Ligue 1

Dijon - Bordeaux : 1-3

Lens - Metz : 2-2

Lorient - Nice : 1-1

Rennes - Strasbourg : 1-0

Battu à Marseille mercredi (1-0), Rennes s'est imposé pour la première foi de l'ère Bruno Genesio. Avec Martin Terrier en pointe, les Bretons l'ont emporté face à Strasbourg grâce à un but par Benjamin Bourigeaud en première mi-temps. Dans le haut du tableau, les regards étaient rivés vers le match entre Lens et Metz. Devant à deux reprises, les Sang et Or ont concédé le match nul face à de valeureux Grenats (2-2). Un match nul qui fait les affaires de l'OM, seul à la cinquième place du classement. Dans le bas du classement, Dijon a sombré contre Bordeaux (1-3) tandis que Lorient a accroché un match nul précieux sur sa pelouse face à Nice (1-1).