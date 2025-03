L1 ‍: Piège évité à Angers, Monaco talonne le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Stade Raymond-Kopa

Angers-Monaco 0-2

Buts : Biereth (77e), Akliouche (88e sur pen.) pour Monaco

Longtemps dominateur à Angers, Monaco a du attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence. Un succès 2-0 qui permet à l'ASM de rattraper Nice et de revenir à deux points de l'OM.

Accroché sur le gong à Toulouse vendredi dernier, Monaco ne pouvait pas perdre d'autres points à Angers. L'occasion était trop belle de reprendre du terrain après les faux pas de Nice et de Lille tandis que l'OM doit jouer le PSG dimanche. L'ASM prenait le match par le bon bout, dominant nettement les débats. Néanmoins, le réalisme n'était pas au rendez-vous en première période. Vanderson frôlait la lucarne d'une frappe puissante (2e) alors que Biereth obligeait Fofana à réaliser un bel arrêt (28e). Le cadre fuyait souvent les Monégasques. En face, Angers ne frappait pas au but dans les 45 premières minutes.

Le rythme de Monaco baissait un peu après la pause. Angers approchait plus souvent les buts monégasques sans mettre en danger Kohn. Minamino gâchait une nouvelle grosse opportunité. Seul dans la surface, le Japonais se précipitait et croisait trop sa frappe (60e). Heureusement, Biereth était plus propre dans la finition. Le Danois se libérait du marquage avant d'ajuster Fofana pour ouvrir le score. Son 11e but de la saison. L'ASM avait fait le plus dur. Courcoul faisait main dans sa propre surface et Akliouche doublait la mise sur penalty dans les dernières minutes. Avec ce succès, Monaco rejoint Nice (3e) avec 47 points. L'OM n'est que 2 points devant. Angers est 14e.