L1 : OM-ASSE, ça s'annonce très mal !

Dans : Ligue 1.

C'est ce mardi que la LFP décidera si oui ou non le match entre l'OM et l'ASSE, prévu vendredi soir en ouverture de L1, aura bien lieu.

On l’a appris dimanche soir, trois nouveaux cas de Covid19 ont été détectés au sein de l’effectif marseillais. Si pour l’instant, la commission Covid de la LFP, une décision devrait intervenir d’ici mardi soir concernant la tenue ou non du match entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne, qui vendredi soir doit lancer la saison de Ligue 1 en direct sur Téléfoot. Mais pour Mathieu Grégoire, il semble peu probable que cette rencontre se déroule à la date prévue. Car en plus des risques liés au virus, l’OM ne peut pas s’entraîner normalement. Ainsi ce lundi, la séance prévue par André Villas-Boas a été annulée.

« Le match entre l’OM et l’ASSE est menacé. On est sur une série de quatre cas de Covid à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Il y avait eu Radonjic qui avait été suspecté avant la reprise fin juin. Il y avait eu ensuite des administratifs et des gens au centre de formation. On est arrivé sur le groupe professionnel la semaine dernière avec Jordan Amavi et trois nouveaux joueurs ce dimanche, dont un cadre et un joueur remplaçant, qui lui est asymptomatique. On craint un report parce que les conditions d'entraînement et de travail sont extrêmement compliquées. On est dans l'incertitude et on attendra une réponse de la commission d'ici à demain soir », a confié le journaliste de L’Equipe sur la chaîne de son média.