L1 : OL-Nîmes et PSG-Metz reportés

Dans : Ligue 1.

Les matchs PSG-Metz et OL-Nîmes, initialement prévus le week-end de la finale de la Coupe de la Ligue, ont officiellement été reportés par la Ligue de Football Professionnel.

En revanche, on ne sait pas encore à quelle date se disputeront ces deux rencontres. Et pour cause, la LFP attend de connaître le parcours des deux clubs en Ligue des Champions avant de se prononcer et d’arrêter une nouvelle date. En cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’OL ou le PSG disputera son match le mercredi 22 avril à 21 heures. En cas d’élimination, la date du mercredi 8 avril à 19h tient la route selon la commission des compétitions de la LFP.