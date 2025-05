L1 ‍: Nice, Lille et Strasbourg perdent gros

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans la course à l'Europe, beaucoup de candidats ont trébuché ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1. Si l'AS Monaco a fait l'excellente opération, en attendant le résultat définitif de l'OM au Havre (lire par ailleurs), Nice, Strasbourg et Lille se sont eux manqués. Sur la pelouse de Rennes, les Aiglons se sont inclinés 0-2 et reculent à la 4e place. Lille a connu le même sort à Brest, avec un score identique, et recule de son côté à la 5e place. Enfin, le Racing Club de Strasbourg a également faire une très mauvaise opération en s'inclinant à Angers (2-1), un résultat qui place les Alsaciens à la 6e place en attendant la dernière journée la semaine prochaine contre Le Havre.