L1 : Nice et Schmeichel dégoûtent Lille

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

20e journée

Stade : Allianz Riviera

Score : Nice 1 - 0 Lille

But pour Nice : Gaëtan Laborde (34e)

Dans un match pour la course à l'Europe, l'OGC Nice a réussi à battre Lille malgré les nombreuses occasions des Dogues. Kasper Schmeichel a été impérial dans ses buts et Rémy Cabella a offert le but aux Niçois.

🔄 L'ovation pour Badredine Bouanani 🙌



Auteur de sa 2e passe décisive pour sa première titularisation en 🔴&⚫️, le joueur de 18 ans cède sa place à Billal Brahimi#OGCNice #OGCNLOSC (1-0, 66') pic.twitter.com/V1EPFi0FCt — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2023

Critiqué en début de saison, Schmeichel a livré une belle prestation avec de nombreuses parades en première période. À la demi-heure de jeu, alors que le LOSC poussait pour l'ouverture du score, Rémy Cabella s'est complètement manqué et a laissé l'opportunité à Bouanani de servir Gaëtan Laborde sur un plateau pour inscrire le but de la victoire. Nice aurait pu doubler la mise mais Thuram a buté sur un Chevalier vigilant. En seconde période, les Lillois n'ont pas réussi à transpercer la défense niçoise. Le Gym de Didier Digard enchaîne un deuxième succès en trois rencontres et remonte à la huitième place de la Ligue 1, à six points de Lille, septième. Les Lillois n'avaient plus perdu en championnat depuis une défaite à Lyon, le 30 octobre dernier. Nice se déplacera à Lens pour de la prochaine journée tandis que Lille accueillera Clermont pour tenter de se rapprocher des places européennes.