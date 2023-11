L1 ‍: Nice enfonce Rennes et repasse leader

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

11e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera.

OGC Nice - Stade Rennais : 2-0.

Buts : Boga (45e) et Mandanda contre son camp (87e) pour Nice.

Expulsions : Ndayishimiye (74e) pour Nice ; Omari (85e) pour Rennes.

Toujours aussi efficace dans les deux surfaces, l’OGC Nice a dominé le Stade Rennais (2-0) pour retrouver son fauteuil de leader de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain.



Alors qu’elle promettait un joli spectacle, cette affiche du dimanche soir débutait plutôt bien avec des attaques de part et d’autre, avec notamment des occasions de Blas (5e), Boudaoui (12e), Bourigeaud (32e) ou Thuram (42e). Mais il fallait attendre la fin de la première période pour voir les filets trembler. Profitant d’un dégagement complètement raté d’Assignon sur un centre de Moffi, Boga ouvrait effectivement la marque en trompant Mandanda de près du droit (1-0 à la 45e).

⏸ C'est la pause.



Les Rennais sont menés après un but encaissé dans les derniers instants de ce premier acte.#OGCNSRFC 1-0 pic.twitter.com/YkiuJ0YkuS — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 5, 2023

Au retour des vestiaires, Mandanda laissait Rennes en vie grâce à un arrêt à bout portant face à Boudaoui (47e). Et alors que l’OGCN se dirigeait doucement mais sûrement vers un nouveau succès, Ndayishimiye pensait compliquer la tâche de son équipe en écopant d’un carton rouge, après visionnage de la VAR, pour un violent tacle sur le tibia de Le Fée (75e). Mais cette expulsion était finalement sans conséquence, puisque Rennes finissait aussi à 10 après une faute d’Omari en tant que dernier défenseur sur un contre de Guessand (85e). Un rouge suivi du break vu que sur le coup-franc suivant, Diop trouvait la barre et poussait Mandanda à la faute, le portier français envoyant le ballon dans sa propre cage du dos de manière bien involontaire (2-0 à la 87e). Un deuxième but qui scellait le sort de cette rencontre (2-0).



✅ Et ça continue !



Superbe succès des Aiglons devant Rennes (2-0). Le Gym récupère la place de leader 💪🔴⚫️#OGCNice #OGCNSRFC @VBET_fr pic.twitter.com/3daUzWRVtI — OGC Nice (@ogcnice) November 5, 2023

Encore et toujours invaincu cette saison, le Nice de Francesco Farioli enchaîne une quatrième victoire de suite pour reprendre la tête du championnat de France avec un point d’avance sur le PSG. De son côté, le SRFC continue de s’enfoncer à cause de cette troisième défaite en quatre journées de L1. Le groupe de Bruno Genesio est désormais onzième, deux unités au-dessus de la zone rouge et surtout à sept longueurs du Top 5.