L1 ‍: Nantes se rassure et fait chuter Lens

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

23e journée de Ligue 1

La Beaujoire

Le FC Nantes bat le RC Lens : 3 buts à 1

Buts pour Nantes : Leroux (36e), Simon (60e sp) et Elia (90e+5)

But pour Lens : El Aynaoui (65 sp)

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes a rassuré en battant le RC Lens. Les Canaris prennent leur distance avec la zone rouge.

Quelques jours seulement après une humiliation vécue à Monaco, le FC Nantes était logiquement attendu par ses fans ce dimanche à la Beaujoire. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont néanmoins fait le travail en faisant tomber le RC Lens. Les Canaris ont mis ce qu'il fallait pour faire la différence. Louis Leroux a ouvert le score en première période, avant que Moses Simon ne fasse le break sur penalty à l'heure de jeu. Neil El Aynaoui réduira l'écart pour les Sang et Or 5 minutes plus tard, également sur penalty. Mais dans le bout du temps additionnel, la recrue nantaise Meschack Elia marquera pour confirmer la belle victoire de son club.

Au classement de Ligue 1, Nantes est 14e (24 points), le RC Lens 8e (33 points).