L1 ‍: Monaco trébuche au Havre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Stade Océane

Le Havre-Monaco 1-1

Buts : A.Hassan Kouka (22e) pour Le Havre ; Biereth (61e) pour Monaco

Monaco a été accroché au Havre 1-1 ce samedi soir. L'ASM rate le coche dans la course à l'Europe tandis que le HAC récupère un point précieux.

Après le succès surprise de Nice au PSG et celui plus attendu de Strasbourg sur l'ASSE, Monaco devait gagner au Havre. Cependant, les hommes d'Adi Hutter étaient très stériles en première période. Peu de vitesse, peu d'occasions contre un bloc havrais solide. Le HAC faisait même le hold-up en ouvrant le score via une superbe tête d'Ahmed Hassan Kouka. Avec les changements réalisés à la mi-temps, Monaco montrait un autre visage. Le Havre souffrait mais Gorgelin était présent avec un arrêt superbe devant Biereth. Le Danois tenait sa revanche deux minutes plus tard sur une touche longue. La défense havraise était trop facilement transpercée et Biereth concluait à bout portant. Monaco était supérieur dans le jeu sur la fin mais Le Havre se découvrait aussi pour décrocher un succès précieux.

On en restait à 1-1. Un résultat intéressant pour Le Havre 16e et barragiste. Le HAC prend un point d'avance sur Saint-Etienne et revient à deux unités d'Angers. Monaco est plus frustré. L'ASM reprend provisoirement la deuxième place avant OM-Brest mais perd deux longueurs sur Nice, Strasbourg et peut-être Lille et Lyon.