L1 : Monaco renoue enfin avec la victoire

Ligue 125 oct. , 20:55
parMehdi Lunay
0
9e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II
Monaco-Toulouse 1-0
But : Salisu (3e)
Sans succès depuis un mois en Ligue 1, Monaco devait enfin récompenser les efforts de son nouvel entraîneur Pocognoli face à Toulouse. Cela débutait on ne peut mieux avec une tête victorieuse de Salisu sur un centre parfait de Ouattara. L'ASM gérait parfaitement la première période sur le plan collectif, manquant le break à cause d'un solide Restes en face. Après la pause, par contre, Toulouse se réveillait grandement et inquiétait Monaco. Le TFC passait proche de refroidir le Rocher avec une tête d'Emersonn au ras du poteau (65e). Malgré une énorme double occasion avec un arrêt superbe de Restes et un poteau touché par Ouattara (78e), Monaco était sur un fil jusqu'au bout mais tenait bon finalement.
Avec ce succès 1-0, Monaco monte provisoirement sur le podium et se classe 3e (17 points). Toulouse est 8e avec 13 points.

Ligue 1

25 octobre 2025 à 19:00
Monaco
Karim3'
1
0
Match terminé
Toulouse
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
C. Cresswell
ToulouseToulouse
Remplacement
84
ENTRE
M. Sauer
ToulouseToulouse
SORT
C. Cásseres Yepes
ToulouseToulouse
Remplacement
84
ENTRE
W. Kamanzi
ToulouseToulouse
SORT
D. Methalie
ToulouseToulouse
Remplacement
73
ENTRE
D. Sidibé
ToulouseToulouse
SORT
R. Nicolaisen
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

