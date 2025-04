L1 ‍: Monaco et Strasbourg se neutralisent, l'OM et l'OL sourient

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Stade Louis-II

Monaco-Strasbourg 0-0

Freiné dans son ascension par Nice, Strasbourg voulait se relancer chez le nouveau deuxième du championnat Monaco. Néanmoins, l'ASM prenait vite le dessus dans le jeu. Les occasions n'étaient pas légion. Juste avant le repos, Monaco pensait ouvrir le score après une action conclue par Biereth (45e+2). Cependant, Caio Henrique était légèrement hors-jeu sur la passe en profondeur en amont. Le match était tendu avec un spectacle décevant. L'ASM restait supérieure en seconde période malgré quelques timides tentatives de Strasbourg. Petrovic était impeccable dans les buts alsaciens, à l'image de sa claquette sur une tête de Balogun (83e). Quelques instants plus tard, Strasbourg croyait s'offrir un énorme hold-up avec un but d'Emegha. Mais, comme Biereth en première période, le Néerlandais était hors-jeu sur sa tête à bout portant (85e). Aucun but n'était finalement inscrit.

Ce match nul laisse Monaco au deuxième rang (54 points) mais sous la menace de l'OM, deux points derrière, qui joue Montpellier ce soir. Strasbourg reste 5e et rejoint l'OL 4e avec 51 points.