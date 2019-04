L1 : Meilleurs ennemis du mercato, l'OM et l'OL fondent sur Under !

Dans : Ligue 1, OM, OL, Mercato.

Clubs aux moyens et aux objectifs similaires en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont également de grands rivaux sur le marché des transferts. Ces dernières années, le club de Jean-Michel Aulas s’est effectivement retrouvé sur les mêmes cibles que celui de Jacques-Henri Eyraud à plusieurs reprises, comme l’été dernier où les deux Olympiques se sont disputés la signature de Moussa Dembélé. Bis repetita lors du prochain mercato ? Selon la presse italienne, il est effectivement fort probable que Lyonnais et Marseillais se croisent à nouveau sur le marché des transferts.

Cette fois, c’est un jeune joueur prometteur de l’AS Roma qui est concerné. En effet, Calciomercato affirme en ce milieu de semaine que Lyon et Marseille suivent attentivement la piste Cengiz Under. L’OL apprécierait beaucoup le profil du jeune Turc pour combler un éventuel départ de Nabil Fekir ou de Memphis Depay, tandis que Marseille verrait en Under le successeur idéal à Florian Thauvin, en partance pour la Série A. Reste que dans ce dossier, la participation de l’un ou l’autre des deux clubs pour la prochaine Ligue des Champions sera décisive, annonce d’ores et déjà le média transalpin. Autrement dit, celui qui terminera quatrième (voire cinquième) de Ligue 1, pourra dire adieu à l’homme aux trois buts et six passes décisives en Série A cette saison.