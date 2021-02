L1 : Lyon, Paris et Monaco répondent à Lille

Dans : Ligue 1.

On commence à y voir plus clair en haut du classement, puisque l'OL, le PSG et l'AS Monaco se sont imposés, tout comme Lille. L'OM a calé en seconde période.

Dans la course au titre, la 23e journée n'a rien changé puisqu'après le succès du LOSC à Bordeaux (0-3), le PSG en a fait de même contre Nîmes (3-0), tandis que l'Olympique Lyonnais s'imposé à Dijon (0-1), grâce à un but de Paqueta. Et comme de son côté Monaco a vaincu Nice (2-1), on voit quand même se dessiner un premier quatuor avec Lille, Paris, Lyon et Monaco, Rennes, désormais cinquième, étant à 8 points avec toutefois un match en moins.

Pour le premier match sans Villas-Boas, l'OM pensait avoir fait le plus dur en première période contre Lens, puisque Marseillais menait 2-0 avec des buts signés Thauvin et Milik. Mais les Nordistes n'abdiquaient pas et revenaient au score (2-2), plongeant un peu plus Marseille dans le dur. Enfin dans un grand classique de Ligue 1, qui cette fois était un duel de mal classé, l'ASSE et Nantes se sont neutralisés (1-1), ce qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes.