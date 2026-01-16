ICONSPORT_282542_0137

L1 : Lorient enfonce un faible Monaco

Ligue 116 janv. , 20:55
parMehdi Lunay
0
18e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II
Monaco-Lorient 1-3
Buts : Fati (76e) pour Monaco ; Dieng (68e), Makengo (85e), Karim (87e) pour Lorient
En chute libre en Ligue 1, Monaco espérait se relancer face à Lorient. Les Merlus n'avaient pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Malheureusement pour l'ASM, le jeu offensif était sans imagination. Lorient était plus proche d'ouvrir le score, en témoigne un but refusé à Dieng pour hors-jeu de Pagis (38e). Le Sénégalais prenait sa revanche en seconde période, prenant le dessus sur Dier avant de tromper Kohn. Sans but en Ligue 1 depuis trois mois, Ansu Fati relançait l'ASM. Néanmoins, Lorient avait le dernier mot en fin de match. Makengo marquait sur une frappe déviée par Dier avant une superbe frappe enroulée de Dermane Karim.
1-3, Monaco perd son quatrième match de rang en championnat. La 7e défaite sur les 8 derniers matchs. 9e (23 pts), le club princier est en crise et cela menace Sébastien Pocognoli. Lorient est 12e, un point derrière son adversaire du jour.

Ligue 1

16 janvier 2026 à 19:00
Monaco
Fati76'
1
3
Match terminé
Lorient
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng68'Makengo85'Dermane87'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
P. Brunner
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
90
ENTRE
N. Adjei
LorientLorient
SORT
I. Silva de Almeida
LorientLorient
Remplacement
90
ENTRE
J. Mvuka
LorientLorient
SORT
T. Le Bris
LorientLorient
But
87
K. Dermane
LorientLorient
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

